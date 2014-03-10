В Киев едет Генсек Совета Европы
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд прибывает в Киев, чтобы обсудить возможность проведения консультаций по новым законам и создания международной консультативной группы для наблюдения за расследованием актов насилия на Украине
Об этом со ссылкой на сотрудника аппарата СЕ, сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, Ягланд посетит украинскую столицу вместе с председателем комитета министров иностранных дел Совета Себастьяном Курцем.
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Как ожидается, в Киеве стороны обсудят предложение Совета Европы об оказании помощи в организации экспертизы в области прав человека, в частности прав меньшинств.
Кроме того, будет рассмотрена возможность создания международной консультативной группы для наблюдения за расследованием актов насилия на Украине.
Не обойдут стороны вниманием и возможность проведения юридических консультаций по новому законодательству, конституционной и избирательной реформам.