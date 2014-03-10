В Киев едет Генсек Совета Европы

Об этом со ссылкой на сотрудника аппарата СЕ, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Ягланд посетит украинскую столицу вместе с председателем комитета министров иностранных дел Совета Себастьяном Курцем.

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Как ожидается, в Киеве стороны обсудят предложение Совета Европы об оказании помощи в организации экспертизы в области прав человека, в частности прав меньшинств.

Кроме того, будет рассмотрена возможность создания международной консультативной группы для наблюдения за расследованием актов насилия на Украине.

Не обойдут стороны вниманием и возможность проведения юридических консультаций по новому законодательству, конституционной и избирательной реформам.