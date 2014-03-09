Российские военные требуют от морпехов Керчи сдаться РФ до 16 марта - МОУ

Об этом сообщил Владислав Селезнев, руководитель крымского медиа-центра Министерства обороны Украины.

«Начальник береговых войск Черноморского флота генерал-майор Александр Остриков прибыл 9 марта к морским пехотинцам из Керчи с визитом. По словам участников встречи, представитель ЧФ предложил ”черным беретам” подумать и до 16 марта принять решение о том, где люди готовы служить далее и писать соответствующие рапорта. Украинским военным морякам обещано денежное содержание по стандартам РФ и прочие преференции. Также было заявлено, что порядка 60 рапортов уже написали ”черные береты” из Феодосии. В противном случае речь шла о силовом воздействии на украинских морских пехотинцев. Следует отметить, что факт написания 60 рапортов в Феодосии источники в городе не подтвердили», - написал Селезнев на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма назначил всекрымский референдум на 16 марта, задав два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

В Киеве считают референдум неконституционным, а Москва поддерживает идею крымских депутатов.