Украина призывает РФ не блокировать решений ООН и ОБСЕ о направлении наблюдателей в Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«Мы обращаемся к России на данном этапе не блокировать решения на уровне международных организаций, прежде всего ОБСЕ и ООН, которые касаются международных наблюдателей в Крыму. Мы готовы оказать всяческое содействие этим миссиям, а также любую информацию относительно ситуации как в Украине, так и в Крыму», - отметил Дещица.