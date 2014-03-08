Украина призывает РФ не блокировать решений ООН и ОБСЕ о направлении наблюдателей в Крым
12:21, 08 марта 2014Политика
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Украина призывает Россию не блокировать в международных организациях решений, касающихся направления международных наблюдателей в Крыму.
Андрей Дещица / president.gospmr.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
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«Мы обращаемся к России на данном этапе не блокировать решения на уровне международных организаций, прежде всего ОБСЕ и ООН, которые касаются международных наблюдателей в Крыму. Мы готовы оказать всяческое содействие этим миссиям, а также любую информацию относительно ситуации как в Украине, так и в Крыму», - отметил Дещица.
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