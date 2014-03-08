Ярема надеется, что усилия США позволят предотвратить эскалацию противостояния в Крыму

Во время встречи первый вице-премьер поблагодарил посла за поддержку и выразил надежду, что те усилия, которые США прилагают к мирному урегулированию ситуации в Украине, позволят избежать эскалации вооруженного противостояния, сообщает пресс-служба Первого вице-премьер-министра.

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, отдельно сконцентрировав внимание на тех событиях, что сейчас происходят на Востоке и Юге страны.

Пайетт заверил Ярему, что Украина имеет полную поддержку американского правительства и общества в попытке построить демократическую страну и установлении мира. Вместе с тем он отметил, что одним из наиболее актуальных вопросов на сегодня является вопрос внутренней безопасности в Украине и решение проблемы взаимодействия организованных отрядов самообороны с силами украинской милиции.

Ярема сообщил Чрезвычайному и Полномочному Послу, что реформирование правоохранительных органов и судебной системы стоит на повестке дня нынешнего правительства в первоочередных задачах. Он сообщил, что новым руководителям силовых ведомств были поставлены задачи немедленно возобновить деятельность официальных правоохранительных органов и расследовать все злоупотребления как подразделения «Беркут», так и других подразделений, которые были задействованы в избиении людей, преследовании политиков и других противоправных действиях.

Ярема подчеркнул, что «никто не избежит ответственности в соответствии с действующим законодательством». «Требование общества не изменение лиц во власти, а смена власти», - подчеркнул он. «И к тому времени, пока правоохранительные органы, органы государственной власти не изменятся, а общество не почувствует, что действительно в стране произошли реальные демократические сдвиги, люди с Майдана не уйдут», - сказал Ярема.

Говоря о ситуации на Востоке и Юге Украины, Пайетт высоко оценил выдержку украинских военных в Крыму. Он назвал очень важным то, что украинские военные никак не поддались на те провокации, которые имеют место в настоящее время и выразил надежду, что и в дальнейшем вооруженные силы не позволят себя втянуть в любые провокации.

Прогнозируя развитие событий на полуострове, Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что Правительство Украины не признает результаты так называемого референдума 16 марта, которые назначила нелегитимная власть Крыма. «Понятно, что никакой референдум мы не признаем и его результат не будет иметь для нас никакого значения», - сказал он.