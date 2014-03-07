США помогают Украине сократить зависимость от поставок сырья из России - Белый дом

Об этом заявил журналистам представитель Белого дома Джош Эрнест, сообщает РИА «Новости».

”Пока что нет данных, что в данный момент существует большой риск недостатка природного газа”, - сказал Эрнест. По его словам, объем запасов сжиженного природного газа в хранилищах Европы и Украины выше, чем обычно, благодаря мягкой зиме.

Эрнест также сказал, что США помогают Украине сократить зависимость от поставок сырья из России. Но отвечая на вопрос журналистов, планируют ли США начать поставки собственного газа в Европу, представитель Белого дома сказал, что первый экспорт из США ожидается не раньше конца 2015 года, так что ”немедленного эффекта не будет”.

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Как сообщал УНИАН, члены комитета по энергетике и коммерции палаты представителей США 6 марта зарегистрировали законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа в страны Восточной Европы, в том числе и Украину, для снижения их зависимости от поставок российского газа.

Об этом говорится в сообщении комитета.

«События в Украине подчеркивают проблемы с излишней вялостью процесса утверждения экспорта сжиженного природного газа. Одобряя этот закон, мы посылаем четкий сигнал, что Америка намерена в полной мере воспользоваться своими энергетическими ресурсами, развивать их не только для собственных нужд, но и для обеспечения поставок газа для наших союзников для снижения влияния России” - говорится в сообщении с ссылкой на слова председателя комитета Фреда Аптона.

Также в сообщении отмечается, что данный законопроект направлен на смягчение действующего в США законодательства относительно экспорта.

Так, в документе говорится, что для стран, не имеющих соглашения о свободной торговле с США, необходимо дополнительное одобрение сделок с Министерством энергетики, что занимает длительное время.

В тоже время, министр энергетики США Эрнест Мониз вчера завил о готовности для открытого обсуждения реформ с конгрессом.

Одновременно Reuters отмечает, что уже более 20 компаний в США подали заявки на экспорт сжиженного природного газа. Но, как отмечает агентство, большие поставки не стоит ожидать раньше 2017 года, потому что даже после разрешения экспорта, необходимо построить оборудование и доки стоимостью миллиарды долларов.

Справка УНИАН. Украина в 2013 году сократила импорт российского газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м. Большую часть импорта составил российский газ (порядка 26 млрд кубометров), остальное - европейский.

В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из РФ).

Однако, после предоставленной скидки «Газпромом» в 30%, с 1 января все европейские маршруты поставок топлива Украиной были закрыты. После свержения в конце февраля 2014 года президента Януковича, Россия отказалась исполнять достигнутые договоренности, и с 1 апреля возвращает прежнюю цену на свои энергоносители. Украина приняла решение вернуться к закупкам газа в европейских странах, нарастив их объемы.