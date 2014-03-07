У Лаврова "не понимают", почему ЕС осуждает намерение России забрать Крым

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России по ситуации вокруг Украины, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Читайте такжеВоенный контингент России продолжает наращивать свое присутствие в Крыму - МИД

«Последние озвученные в европейских столицах – Брюсселе, Вене, Страсбурге - решения, заявления и планы европейских и евроатлантических организаций по украинскому кризису заставляют задуматься о том, какие задачи реально преследуют наши партнеры, какие средства они готовы инвестировать во имя их достижения и, одновременно, какие жертвы готовы понести они сами», - говорится в документе.

Читайте такжеКрым является неотъемлемой частью Украины - МИД Турции

Отмечается, что на уровне двусторонних отношений с теми же членами этих организаций российской стороне нередко говорят о понимании, желании работать действительно сообща, не создавать новых барьеров.

«Но, видимо, когда все их участники собираются вместе, в поиске взаимоприемлемых решений верх берут наиболее крикливые, ставящие собственные политические, экономические и историко-архивные интересы выше общих задач. Разумные голоса и малых, и больших стран, дорожащих нашими двусторонними отношениями и реально понимающих общность ценностей наших народов, теряются в голосе толпы», - считают в МИД России.

Кроме того, отмечается, что западные партнеры, активно продвигая свои идеи по учреждению контактной группы по Украине, одновременно идут на сворачивание работы в традиционных форматах и наиболее важных направлениях взаимодействия с РФ.

«Цепь событий, свидетелями которых мы стали, показывает, что для достижения своих целей наши партнеры не брезгуют никакими средствами. Упорное втягивание Украины в ассоциацию с ЕС, игнорирующее реальное состояние украинского общества, осуществлялось путем провокационной поддержки антиправительственных выступлений на Майдане. На смену подписанию соглашения между Президентом и лидерами оппозиции от 21 февраля, попранного уже на следующий день, пришло поспешное признание нелегитимного киевского режима», - считают в российским МИД.

Также отмечается, что Европа «подыгрывает попыткам Киева переключить внимание как «комиссаров» «Евромайдана», так и общественного мнения с реальных проблем с демократией, соблюдением прав человека и экономикой на «крымский кризис». Как будто другой, западной части Украины с ее очевидными проблемами, не существует», - говорится в комментарии.

Отмечается, что 6 февраля в Брюсселе на внеочередном заседании Европейского совета была «вновь упущена возможность дать объективную и честную оценку происходящим в Украине событиям». В Москве с недоумением ознакомились с его итогами, особенно в части, касающейся угрозы введения санкций в отношении России. Евросоюз должен четко понимать, что любые рестриктивные меры не только не останутся без ответа, но и ударят по интересам самого ЕС и его стран-членов. В равной степени это относится и к попыткам санкций со стороны НАТО, говорится в комментарии.

Кроме этого, МИД РФ заявляет, что в «худших традициях двойных стандартов применительно к ситуации в Украине повели себя ряд государств-участников и исполнительные структуры ОБСЕ. Вопреки своему мандату, ни слова они не сказали о росте националистических и неонацистских настроений и, конечно же, «не заметили» они силовых действий экстремистских сил.

При этом отмечается, что «плохо прикрытые попытки закрыть глаза на преступления, совершаемые в Киеве и на Западной Украине, сопровождаются стремлением плотно отслеживать действия законных крымских властей по самостоятельному определению своего будущего, причем в обход краеугольного для ОБСЕ принципа консенсуса, без учёта мнений и рекомендаций российской стороны, не дожидаясь официальных приглашений от властей Крыма».

В МИД РФ убеждены, международное содействие стабилизации ситуации в Украине может быть полезным и эффективным, но только в том случае, если оно будет объективным. А для этого, прежде всего, ОБСЕ должна «осудить все насильственные действия т.н. «майдановцев», признать незаконным госпереворот в Киеве и начать планомерную, последовательную работу по содействию различным политическим силам на Украине в выполнении Соглашения от 21 февраля с.г.».

В российским МИДе также непонимание вызывают заявления некоторых членов Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые говорят о «желательности» прекращении взаимодействия с российскими парламентариями в ПАСЕ путем лишения их права голоса или полномочий, а наиболее далекие от реальной жизни грозят и отлучением России от Совета Европы.

«Рассчитываем, что в европейских и евроатлантических организациях в целом возобладает здравый смысл и они смогут реализовывать свою главную роль по достижению большего европейского единства. И что Евросоюз, пытающийся не всегда успешно поиграть в Украине лидирующую роль, не пойдет на шаги, которые могут подорвать доверие к нему как к стратегическому партнеру», - заявили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, в миссию ОБСЕ, которая должна работать в Украине с 5 по 12 марта, входят 40 представителей стран-членов организации.

6 марта директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил, что военных наблюдателей ОБСЕ не пустили на территорию Крыма.

7 марта спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что поддержит присоединение Крыма к России.

7 марта глава правительства Польши заявил, что Европейский Союз может ввести санкции против Российской Федерации, если она в ближайшее время не изменит свою позицию в деле захваченного ее войсками украинского полуострова Крым.