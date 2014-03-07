В Украине нет условий для проведения выборов Президента 25 мая - Матвиенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в частности Матвиенко заявила, что Россия не признает ненышнюю власть Украины и считает, что выборы Президента Украины объявлены поспешно, так как в стране нет соответствующих условий.

«Мы не считаем, что в Украине есть условия для проведения честных, равноправных, прозрачных и открытых выборов. И если власть это не осознает и не вернет свои действия в конституционное русло, то легитимность этих выборов, безусловно, остается открытой», - сказала Матвиенко.

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