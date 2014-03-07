Украинцам и татарам в Крыму угрожает опасность - комиссар ОБСЕ

Ситуация на Крымском полуострове несет угрозу местным крымскотатарским и украинским общинам, пишет Украинская правда.

Такое заявление по итогам своего визита в Киев и Крым сделала верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Астрид Торс, говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Я встревожена из-за риска жестокого конфликта на Крымском полуострове и последствий, которые он может иметь для всех общин, особенно украинской и крымскотатарской групп", - подчеркнула она.

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По ее словам, поспешные решения относительно будущего автономной республики выявил расколы, на которые не обращали внимание десятилетиями.

"Как и местные украинцы, крымские татары имеют позицию, отличную от большинства населения, и это повышает их уязвимость. Отношения между этническими группами на полуострове характеризуются нарастанием атмосферы страха", - подчеркнула Торс.

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Она обратилась к силам, которые сейчас контролируют ситуацию в Крыму, с призывом уважать права различных нацменьшинств, независимого от того, или это русские, украинцы, крымские татары.

В то же время во время своего визита в Киев и Крым верховный комиссар не обнаружила никаких доказательств нарушений или угроз для прав русскоязычных граждан. Как известно, именно этим Российская Федерация мотивирует свое вмешательство во внутренние дела Украины.