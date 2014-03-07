ВР Крыма: блокирование данных избирателей не повлияет на референдум

Блокирование базы данных избирателей в Крыму и Севастополе, о котором заявил ЦИК Украины, никак не повлияет на проведение референдума 16 марта, списки избирателей готовы и уже находятся в местных комиссиях. Об сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым Григория Иоффе, который возглавляет рабочую группу парламента по подготовке к референдуму.

"У нас все списки готовы, референдум пройдет с использованием всей необходимой техники. Списки избирателей уже находятся в районах", - сказал вице-спикер.

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"Люди, которые работают в ЦИК, мягко говоря, неумные, раз сделали такое заявление. Они не понимают, что в Крыму неоднократно проводились выборы, тысячи копий списков избирателей находятся в местных комиссиях", - пояснил Иоффе.

Как ранее сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Государственного реестра избирателей органам Государственного реестра избирателей, образованным в Автономной Республике Крым и г. Севастополе.