В СНБО рассказали об американском авианосце, который может приблизиться к Черному морю

Об этом сказал в эфире «5 канала» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

Отвечая на вопрос, известно ли ему что-либо о планах американского авианосца «Джордж Буш», о приближении которого говорят в печати, Парубий сказал: «Я могу сказать, что по этому поводу проходили переговоры с нашими партнерами. И это один из механизмов обеспечения безопасности в регионе. Ведь мы осознаем, что события, которые провоцирует Российская Федерация в Крыму, которые провоцируют российские военные, могут вызвать конфликт, который может выйти далеко за пределы Крыма».

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Кроме этого, Парубий отметил, что гарантом безопасности Украины выступают в том числе и США, и то, что они должны помочь Украине обеспечить стабильность в регионе, и обеспечить территориальную целостность – этот факт очевидный.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Парубий заявил, что санкции Запада против России могут быть разными - от экономических до военного присутствия НАТО в бассейне Черного моря.

“Наши партнеры давали нам гарантии, и эти гарантии, надеюсь, имеют вес. Какие могут быть меры - это должны думать также и руководители государств-гарантов. Меры могут быть разными - от экономических санкций и дипломатического влияния до присутствия воинских подразделений не на территории Украины, а возле нее, в бассейне Черноморского флота”, - сказал Парубий.

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Он также прибавил, что Украина рассчитывает на максимальную помощь Великобритании и США как подписантов Будапештского договора.

“Мы просим, чтобы их действия были активнее, более радикальные, поскольку ситуация в Украине - это не только украинско-российская ситуация, а цивилизационный конфликт, и его переход в активную фазу может иметь очень плохие последствия для всего региона”, - сказал секретарь СНБО.