Великобритания помнит, что является гарантом безопасности Украины

23:43, 01 марта 2014
Политика
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Великобритания поддерживает просьбу Украины о срочных консультациях относительно событий в Крыму в соответствии с Будапештским меморандумом

Вільям Хейг нагадав про існування Будапештського меморандуму / malpress.com

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

«Мы поддерживаем просьбу украинского правительства о срочных консультациях в соответствии с Будапештским меморандумом (1994), подписанным Великобританией, США, Россией, Украиной», - написал он.

Читайте такжеМы готовы поддержать позицию Украины на Совете Безопасности ООН - Британия Как известно, в рамках меморандума Украине гарантировалась безопасность и территориальная целостность в обмен на отказ от ядерного оружия.

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