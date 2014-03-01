Великобритания помнит, что является гарантом безопасности Украины
23:43, 01 марта 2014Политика
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Великобритания поддерживает просьбу Украины о срочных консультациях относительно событий в Крыму в соответствии с Будапештским меморандумом
Уильям Хейг напомнил о существовании Будапештского меморандума / malpress.com
Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.
«Мы поддерживаем просьбу украинского правительства о срочных консультациях в соответствии с Будапештским меморандумом (1994), подписанным Великобританией, США, Россией, Украиной», - написал он.
Читайте такжеМы готовы поддержать позицию Украины на Совете Безопасности ООН - Британия Как известно, в рамках меморандума Украине гарантировалась безопасность и территориальная целостность в обмен на отказ от ядерного оружия.
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