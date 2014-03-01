Великобритания помнит, что является гарантом безопасности Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

«Мы поддерживаем просьбу украинского правительства о срочных консультациях в соответствии с Будапештским меморандумом (1994), подписанным Великобританией, США, Россией, Украиной», - написал он.

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