Обама и Кэмерон: Россия уже начала платить цену за свои действия в Украине

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома по итогам очередного телефонного разговора лидеров двух стран.

"Оба лидера выразили серьезную обеспокоенность по поводу явного нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в нем.

При этом Обама и Кэмерон указали на то, что нынешнее положение дел является неприемлемым. Москва "уже начала платить цену за свои действия, такую как снижение инвестиционного доверия в России", говорится в документе.

Президент США и премьер Великобритании приветствовали миссию военных наблюдателей, осуществляемую под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по просьбе правительства Украины. Во время беседы они также обсудили вопросы оказания помощи нынешним властям в Киеве, отметили в Белом доме.

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Как проинформировал, в свою очередь, в Лондоне официальный представитель канцелярии британского премьера, Обама и Кэмерон "согласились, что международное сообщество должно продолжить совместную работу с целью деэскалации напряженности и сдерживания любых дальнейших российских действий".

По его словам, собеседники сошлись во мнении, что "нынешние условия неприемлемы: российские власти по- прежнему не отозвали своих военнослужащих обратно на базы, все еще отказываются признать правительство в Киеве, и ситуация на местах остается крайне напряженной".