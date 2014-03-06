Посол США в ООН: пусть Путин не испытывает международное сообщество

Об этом Радио Свобода заявила посол США в ООН Саманта Пауэр.

По ее словам, США все еще надеются, что Путин выберет предложенную ему возможность «съехать» к мирному разрешению кризиса, в частности, с помощью посредничества ООН и международных наблюдателей.

Посол также резко осудила инцидент со специальным посланником генерального секретаря ООН Робертом Серри, которого вооруженные боевики и толпы пророссийских активистов силой заставили прервать визит в Крыму.

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По словам Павер, в международном сообществе имеется широкий консенсус по поводу кризиса, который хорошо ощутим в ООН - это поддержка территориальной целостности, суверенитета и единства Украины и почти единодушные призывы к России вывести ее войска и стать на путь деэскалации.

И, отметила посол, все громче становится хор голосов, призывающих к более суровым и целенаправленным санкциям, если кризис, устроенный Россией в Украине, продлится или распространится из Крыма на восточную Украину.