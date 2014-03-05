В Херсоне осудили сепаратизм и поддержали украинских военных

Херсонский областной совет осудил сепаратизм и поддержал украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к жителям области было принято в среду, 5 марта, на пленарном заседании облсовета.

Заседание открылось в 12:00. В зале зарегистрировались 48 депутатов из 84.

Текст данного обращения зачитала депутат фракции "Батькивщины" Лариса Оленковская.

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В заявлении, в частности, указывается, что Украина – суверенное, единое и неделимое государство.

Также там высказывается осуждение действий по эскалации насилия и попыток посягательств на территориальную целостность Украины, осуждаются проявления сепаратизма и поддерживаются действия украинских военных.

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Данное обращение поддержали 46 депутатов из 48 присутствовавших в зале. Двое не голосовали.

Активисты Евромайдана и херсонской самообороны во время проведения сессии охраняли центральный вход в здание Херсонской ОГА и облсовета от возможных провокаций с целью срыва сессии.

У входа в админздание находится более 400 человек. Люди продолжают подходить. Пока каких-либо происшествий на площади перед зданием ОГА не зафиксировано.