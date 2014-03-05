Россия объявила лидера «Правого сектора» Яроша в международный розыск

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации вынесено постановление о привлечении лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации)», - сказал Маркин.

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«Кроме того, следствием вынесено постановление об объявлении Дмитрия Яроша в международный розыск. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заочном избрании в отношении Яроша меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается», - добавил он.

По мнению следователей, в своих выступлениях Ярош публично призывает антироссийские силы к экстремистским действиям и террору на территории России.

Маркин отметил, что любое лицо, совершающее или призывающее к совершении тяжких преступлений на территории России либо в отношении ее граждан, будет обязательно привлечено к уголовной ответственности в соответствии с нормами международного права и российского законодательства, причем независимо от того, где оно находится и какое гражданство имеет, если речь идет о защите законных интересов российских граждан и конституционных основ государства.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта в Следственном комитете России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Яроша.

4 марта председатель киевского штаба «Правого сектора» Андрей Тарасенко заявил, что уголовные дела, возбужденные в России против лидера движения, не повлияют на его борьбу за Украину.