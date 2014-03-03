В России возбудили уголовное дело против лидера «Правого сектора»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владмиир Маркин.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации)», - сказал Маркин.

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По мнению следствия, в своих выступлениях «глава ультранационалистической украинской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош публично призывает антироссийские силы к экстремистским действиям и террору на территории России».

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заочном избрании в отношении Яроша меры пресечения в виде заключения под стражу, а затем Ярош будет объявлен в международный розыск, говорится в сообщении.