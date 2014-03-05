Нелегитимный премьер АРК рассказал, почему не хочет вести переговоры с Киевом

Самопровозглашенное руководство Крыма не считает легитимной власть в Киеве, поэтому пока не готово ответить на предложение о начале переговоров об автономии полуострова с представителями Верховной Рады, сказал во вторник в интервью латвийской радиостанции Baltkom нелегитимный премьер-министр автономии Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Верховная Рада готова начать переговоры об автономии с руководством Крыма.

"Я сегодня общался с двумя представителями, которые приезжали по этому поводу. Мы общались просто, разговор в коридоре. Пока ничего сказать не могу. Мы эту власть, которая предлагает нам вступить в переговоры, легитимной не считаем. Главный вопрос кроется в этом", - сказал самопровозглашенный премьер АРК Аксенов. По его словам, вопрос об автономии Крыма будут решать жители полуострова. Нелегитимный премьер Аксенов подчеркнул, что власти Крыма поддержат любое решение населения.

Читайте такжеНелегитимный премьер Крыма предлагает в очередной раз изменить дату референдума

Как сообщалось ранее, нелегитимный премьер Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии в "обеспечении мира и спокойствия в Крыму". После этого Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, верхняя палата единогласно дала на это согласие.