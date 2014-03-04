Туск увидел в обвинениях Путина в адрес Польши раздражение из-за эффективных действий Запада

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

”Это означает, что то, что готовили долгое время, а именно: действия Польши в рамках Европейского Союза и подготовка такого общего и солидарного отношения к России, приносит сегодня эффект и, похоже, раздражает некоторых, в том числе автора этих сегодняшних слов в Москве”, - сказал Туск.

Читайте такжеТуск пообещал призвать Европу оказать давление на РоссиюТуск назвал обвинения Путина ”далеким от реальности” и ”обреченной на поражение попыткой” выделить Польшу, а также упоминавшуюся Литву, от остальных государств Запада, которые солидарно действуют в деле Украины.

”Присутствие поляков в Киеве не имело такого характера, который приписывает Президент Путин. Все мы видели, что многие польские граждане выражали полную солидарность с теми, кто боролся за демократию, но в то же время не могу воспринимать этих формулировок, которые были озвучены на этой пресс-конференции”, - сказал он.

Туск также назвал важнейшим заданием недопущения обострения ситуации в Украине, призвав с осторожностью относиться к декларации Путина о неиспользовании им силы.

Читайте такжеТуск: Мир стоит на грани конфликта”Давайте помнить, что Президент Путин сказал, что все еще сохраняет право такого возможного действия (использования военных - УНИАН). Но четко видно, что международная солидарность и (...) последовательность действий на днях принесла результат”, - сказал глава правительства Польши.