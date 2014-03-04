Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил обсудить ситуацию в Украине в рамках СНГ и Таможенного союза.

Как сообщает официальный сайт Президента Казахстана, такую инициативу он высказал в ходе встречи с министром иностранных дел страны Ерланом Идрисовым.

«Обстановка, которая складывается в Украине, непосредственно затрагивает взаимоотношения стран в рамках СНГ, и косвенно касается государств Таможенного союза. Я внес предложение о проведении в самое ближайшее время встречи, где состоится обстоятельный обмен мнениями и обсуждение мер по недопущению развития опасных тенденций в текущей ситуации», - подчеркнул Президент Казахстана.

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Как сообщал УНИАН, завтра, 5 марта, в Москве состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на уровне глав государств – высшего органа управления Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.