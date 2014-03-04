Кэмерон, Меркель и Олланд обсудили ситуацию в Крыму

Великобритания, Германия и Франция считают, что важную роль в урегулировании ситуации в Украине может сыграть ООН, сообщает РИА Новости.

К такому мнению, как сообщила пресс-служба правительства Британии, пришли британский премьер Дэвид Кэмерон, германский канцлер Ангела Меркель и французский президент Франсуа Олланд во время телефонных переговоров в понедельник вечером.

Читайте такжеПосол Украины в ООН: Россия готовит вторжение на материковую часть Украины

«Стороны согласились, что важную роль в выстраивании диалога между российскими и украинскими властями может сыграть ООН, а также, потенциально, другие международные организации. Собеседники договорились продолжить работу над совместной реакцией на события в Украине», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, председатель ЕС Херман ван Ромпей назначил на четверг, 6 марта, внеочередной саммит глав государств и правительств Евросоюза по ситуации в Украине.