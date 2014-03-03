NYT: Меркель пожаловалась Обаме, что Путин "потерял связь с реальностью"

Как сообщает ТСН.uа об этом со ссылкой на свои источники в Белом Доме пишет The New York Times.

Согласно данным издания, Меркель позвонила Обаме вчера сразу же после разговора с Путиным. Во время диалога она выразила свое осуждение интервенции в Крым, а российский президент убеждал ее, что действует "адекватно". После этого разговора Меркель по телефону сказала Обаме, что по ее мнению Путин живет "в другом мире". В это же время, глава Овального кабинета сейчас решает, как правильно поступить в ситуации, которая сложилась в Украине. Поскольку интервенция в Крыму отличается от тех конфликтов, с которыми до этого времени имела дело администрация Обамы.

"Когда старый противник, обладающий ядерным оружием, возвращается к манерас холодной войны, последствия кажутся более масштабными, вызовы - более сложными, а голоса - более единодушны", - пишет The New York Times.

По мнению обозревателя, Обама переоценил свое влияние на мировую политику. Экс-президент Виктор Янукович проигнорировал его призыв не стрелять в демонстрантов на Майдане, а Владимир Путин не обратил внимания на его осуждение вторжения в Крым.

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Поэтому теперь, по мнению обозревателя, Обаме придется наверстывать. Наряду с этим пока ни один политик в Вашингтоне не высказался в поддержку военной операции в Крыму на поддержку Украины. Поэтому пока президент США уговорил всех лидеров G8 остановить подготовку к саммиту в Сочи, а также в Вашингтоне разработали план экономических санкций против России и помощи Украине. Однако, замечает обозреватель The New York Times, Обама оставил Путину способ, как выйти из ситуации, сохранив свой авторитет.

"Он предложил, чтобы европейские наблюдатели заняли место российских сил в Крыму с целью защиты от угроз русскоязычному населению. Помощники Обамы сообщили, что не видят доказательств таких угроз и считают их надуманными", - пишет издание. Поэтому вряд ли Путин согласится на такой сценарий решения конфликта.

Напомним, что вчера по телефону Меркель уговорила Путина на создание международной миссии по Крыму.