Заседание Совета Безопасности ООН. Онлайн видеотрансляция

23:52, 03 марта 2014
Политика
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Прямое включение с заседания Совета Безопасности ООН по Украине

Прямое включение с заседания Совета Безопасности ООН.

По состоянию на 00:40 по Киеву заседание завершилось.

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