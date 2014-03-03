Янукович попросил Путина ввести войска в Украину

Об этом он сказал во время заседания СБ ООН, трансляция которого ведется в интернете.

Он продемонстрировал письмо Януковича, которого в России считают легитимным Президентом Украины от 1 марта с соответствующим обращением. В письме, Янукович утверждает, что в Украине произошел захват власти и Украина, якобы оказалась на пороге гражданской войны, а также что в Украине царят хаос и анархия. Также говорится, что якобы жизнь и безопасность, права людей на Юго-Востоке и в Крыму под угрозой, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

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"В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года", — процитировал он обращение Януковича, заявляющего о своей легитимности как главы государства.

Далее постпред РФ продемонстрировал членам СБ ООН фотокопию оригинала обращения Януковича к Путину.

Чуркин отметил, что именно это побудило использовать вооруженные силы РФ для восстановления справедливости.

Представитель США в СБ ООН поставила под сомнения слова представителя России, отметив, что слова расходятся с действительностью.

«Если послушать российского представителя можно подумать, что московская власть является бригадой быстрого реагирования для совета по правам человека и выступление не основано на фактах реальности», - отметила представитель.

Януковича она назвала недействительным Президентом, а соглашения 21 февраля ничего незначащей бумажкой. Она призвала РФ вернуть свои вооруженные силы на базы.

С подобной позицией выступил и представитель Франции и Великобритании.

Представитель Великобритании, в частности, подчеркнул, что после своих действий, нарушающих международное законодательство, Россия не должна удивляться политическим и экономическим санкциям.