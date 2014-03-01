Россия против навязанного США посредничества в Крыму - постпред РФ в ООН

"Что касается посредничества, мы считаем, что оно необходимо немедленно", — сказала Пауэр, выступая в эфире американских телеканалов, передает РИА Новости.

По ее мнению, подобная миссия должна быть независимой. США обеспокоены сообщениями, приходящими из Крыма, добавила Пауэр.

"По-видимому, имеется эскалация ситуации вместо деэскалации", — добавила она.

В свою очередь, Россия выступает против навязанного посредничества для урегулирования ситуации вокруг Крыма.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин после неофициальной встречи в Совете Безопасности всемирной организации.

"Это то, что надо проанализировать. Надо спросить власти Крыма, что они думают о такой миссии. Но мы против навязанного посредничества", — отметил он.