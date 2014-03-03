Украина просит США, ЕС и НАТО помочь в защите ядерных объектов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица.

“Что касается защиты ядерных объектов на территории Украины, то мы направили письма по этому поводу ЕС, Соединенным Штатам и НАТО о том, что такая угроза может быть. И я думаю, что наши партнеры внимательно изучают, можно ли это сделать. Но я думаю, что ни у кого нет желания допустить, чтобы произошла катастрофа, подобная Чернобыльской”, - сказал Дещица.

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Отвечая на вопрос журналистов, может ли Украина рассчитывать на военную помощь со стороны западных партнеров, Дещица сказал: “Мы имеем очень сильную поддержку мировой общественности. И я думаю, что есть очень много рычагов влияния для того, чтобы остановить эту агрессию. Я думаю, что мы должны воспользоваться хорошим словом “солидарность”. Сначала солидарность была у Польши, потом была солидарность с Майданом, и я думаю, что теперь наступило время для международной солидарности”, - сказал Дещица.

Он также сообщил, что Украина сейчас использует все рычаги и инструменты, чтобы разрешить конфликт с Россией дипломатическим путем, путем дипломатического давления. “Мы исходим из того, что любая агрессия, любое военное обострение может привести к непредсказуемым последствиям, и мы будем максимально использовать все рычаги мирного переговорного дипломатического воздействия”, - сказал Дещица.