При предыдущей власти в СБУ работали агенты федеральных спецслужб России - генпрокурор

Предыдущая власть Украины работала в интересах иностранного государства, а в СБУ работали представители ФСБ России.

Об этом сообщил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий в прямом эфире совместного проекта «Шустер Live» и «Общественного телевидения» в воскресенье вечером на Первом национальном телеканале.

Как отметил генпрокурор, установлено, что конфликт в Крыму возник не спонтанно, спецоперация готовилась на протяжении нескольких лет.

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«Действительно, на протяжении последних четырех лет бывшая власть в Украине сдала национальные интересы, она действовала исключительно на пополнение собственной казны, личных карманов. Зато она сдавала национальные интересы и действовала в интересах иностранного государства, и действительно, на протяжении последних четырех лет постепенно совершались преступления. Совершала Служба безопасности, и в Службе безопасности работали не только граждане иностранного государства, там также работали работники ФСБ и других спецслужб России», - сказал Махницкий.

По его словам, ведется расследование, и виновные будут привлечены к ответственности.

«И все делалось, и этот сценарий готовился заранее, и соответственно, по всем этим фактам будет дана оценка и будет принято решение, и все эти лица будут привлечены к уголовной ответственности», - отметил Махницкий.