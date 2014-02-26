Турчинов назвал отсутствие власти одной из главных проблем Украины

Об этом заявляет председатель Верховной Рады, и.о. Президента Украины Александр Турчинов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал во время телефонного разговора с председателем Совета министров Республики Польша Дональдом Туском.

Вместе с тем, по словам Турчинова, уже завтра новым парламентским большинством будет сформировано Правительство народного доверия, «что даст возможность восстановить легитимную власть в регионах».

Кроме этого, Турчинов выразил надежду, что после формирования правительства будет возобновлено сотрудничество с МВФ и другими международными институциями, «что будет способствовать выходу Украины из кризиса, которую мы получили в наследство».

«Наш стратегический курс - европейская интеграция, и мы очень надеемся на поддержку Польши в этом вопросе», - сказал он.

Читайте такжеТурчинов уволил Клюева и Портнова из Администрации Президента В свою очередь Туск выразил слова поддержки всему украинскому народу, и отметил, что польская сторона готова всесторонне содействовать Украине на пути перемен и реформ. «Мы готовы оказать всестороннюю поддержку Украине и ее народу», - отметил он.

По сообщению пресс-службы правительства Польши, "Турчинов ознакомил Туска с работой над формированием новой власти. Отметил, что новое правительство будет состоять из специалистов и технократов. И.о. Президента также обратился к польскому премьеру с просьбой о поддержке в деле сотрудничества с МВФ и Европейским Союзом ради вихода Украины из экономического кризиса".

Туск и Турчинов договорились поддерживать контакты на высоком уровне.