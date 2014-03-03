МВД России зовет украинских милиционеров на работу с условием оформления гражданства
МВД РФ готово взять на работу милиционеров из Украины.
МВД России готово принять на службу украинских милиционеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
"Территориальные подразделения МВД России готовы принять на службу лиц, покинувших территорию Украины, в том числе проходивших службу в украинской милиции. Для этого сотрудникам милиции, желающим продолжить службу в подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации, необходимо будет в установленном порядке оформить российское гражданство", - говорится в сообщении.
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Ранее столичный главк МВД РФ сообщил, что московская полиция готова сформировать батальон из бойцов украинского "Беркута", а также предоставить им жилье в служебном общежитии.
Напомним, что на днях Арсен Аваков, на которого парламент Украины временно возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел, своим приказом расформировал подразделение специального назначения МВД "Беркут", которое противостояло митингующим.