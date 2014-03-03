МВД России зовет украинских милиционеров на работу с условием оформления гражданства

МВД России готово принять на службу украинских милиционеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Территориальные подразделения МВД России готовы принять на службу лиц, покинувших территорию Украины, в том числе проходивших службу в украинской милиции. Для этого сотрудникам милиции, желающим продолжить службу в подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации, необходимо будет в установленном порядке оформить российское гражданство", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Крыму первые шесть бойцов "Беркута" получили паспорта РФ

Ранее столичный главк МВД РФ сообщил, что московская полиция готова сформировать батальон из бойцов украинского "Беркута", а также предоставить им жилье в служебном общежитии.

Напомним, что на днях Арсен Аваков, на которого парламент Украины временно возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел, своим приказом расформировал подразделение специального назначения МВД "Беркут", которое противостояло митингующим.