Председатель ОБСЕ: единство, целостность и суверенитет Украины в пределах признанных границ должны уважаться
Глова ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Дидье Бурхалтер обсудил кризис в Крыму с генсеком ООН Пан Ги Муном и призвал к уважению единства, территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно- признанных границ.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении после экстренного совещания ОБСЕ по ситуации в Крыму, которое состоялось в Вене, где расположена штаб - квартира организации, в воскресенье вечером .
Оба политика подчеркнули важность координации усилий между ОБСЕ и Объединенными Нациями по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Крыма.
” Бурхалтер ... выразил свою глубокую обеспокоенность развитием событий в Украине и предупредил, что любое дальнейшее обострение может привести к драматической эскалации ситуации”, - говорится в сообщении ОБСЕ.
”Единство, территориальная целостность и суверенитет Украины в пределах существующих международно - признанных границ должны уважаться. Я призываю все страны - члены (ОБСЕ ) уважать принципы, заложенные в Хельсинкский Заключительный Акт и воздерживаться от односторонних действий, которые могут далее углубить кризис ”, - говорится в заявлении.