В МИД РФ говорят, что не хотят войны с Украиной

Об этом в в эфире телеканала "Россия-1" заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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"Я убежден, что никто в России не хочет войны", - сказал он, сообщает Украинская правда.

"Мы против того, чтобы в такой терминологии обсуждать наши отношения с близкой нам Украиной. Мы будем поддерживать всячески все силы, которые выступают за укрепление наших двусторонних отношений, тем более, что от этих отношений зависит стабильность в Европе. Это должны понять западные политики, которые сейчас ругают нас последними словами", - добавил Карасин.