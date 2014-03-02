Бывший россиянин Новинский назвал Севастополь неотъемлемой частью Украины

Об этом говорится заявлении депутата, передает Ліга.нет со ссылкой на пресс-службу Новинского.

"Я всегда отстаивал и буду отстаивать интересы Севастополя как неотъемлемой части Украины. Призываю своих избирателей и сам приложу все возможные усилия для сохранения целостности Украины, в которой не ущемляются права разных национальностей - ни украинцев, ни русских, ни татар, ни каких-либо иных", - заявляет Новинский.

Читайте такжеКорабли украинского ВМФ не оставляли Севастополь (опровержение, дополнена) В своем заявлении Новинский призвал политиков отказаться от принятия или отмены законодательных актов, которые вносят раскол в украинское общество, как это случилось с законом о региональных языках или с предложениями о денонсации "Харьковских соглашений", продлевающих пребывание ЧФ РФ на территории Крыма.

Также Новинский просит севастопольских депутатов и руководство города соблюдать законы Украины и обеспечить нормальное функционирование основных служб Севастополя.

Как известно, Вадим Новинский в июле 2013 года победил на промежуточных выборах в округе №224 в Севастополе. Придя в украинский парламент, он стал вторым представителем десятки самых богатых украинцев в Верховной Раде и самым богатым народным депутатом Украины нынешнего созыва.