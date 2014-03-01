Постоянное представительство президента в Крыму захвачено - Куницын

Об этом Куницын заявил в эфире крымскотатарского телеканала АТR.

Постпред сообщил о разговоре с незаконно избранным председателем Совета министров Крыма Сергеем Аксеновым.

«Я сказал: Сергей, вам нужна площадка для переговоров, мне не проблема, что я зайду в какой-то кабинет, поработаю, вы заинтересованы в том, чтобы этой площадкой стало представительство. Нравится вам - не нравится: сегодня есть исполняющий обязанности Президента, он меня сюда делегировал. Приедут замгенсека ООН, министр иностранных дел, дипломаты, а вы захватили представительство Президента. Как они вас воспримут - как агрессора», - сказал Куницын.

«Я ему сказал: распечатайте, там не будет спецназа, там не будет каких-то агрессоров, которые будут угрожать Верховному Совету и правительству Крыма. Он сказал: Сергей Владимирович, у нас добрые отношения, вы не переживайте, все будет нормально, будем встречаться, говорить, но я не могу решить эту проблему. Мы так понимаем, что, с учетом того, что здесь происходит, далеко не все решают крымские руководители», - заявил Постоянный представитель Президента Украины в Крыму.

Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные вооруженные люди. Прокуратура открыла уголовное производство по статье ”теракт”.

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии при участии незначительного количества депутатов отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

27 февраля исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом назначил Сергея Куницына Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым, перед этим приняв отставку с этой должности Виктора Плакиды.