Глава МИД Турции: стабильность в Украине является важной для всей Евразии

Турция готова приложить усилия, чтобы ситуация в Крыму была разрешена как можно быстрее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Турции Ахмет Давудоглы на совместной пресс-конференции с и.о. министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей сегодня в Киеве.

«Турция готова сделать все от нее зависящее, чтобы проблемы, которые сейчас есть в Крыму, были решены как можно лучше», - подчеркнул он.

Давудоглы сообщил, что вчера имел разговора с рядом своих коллег, и сегодня продолжит консультации по ситуации в Крыму.

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«Я считаю, что должны быть приняты все дипломатические усилия на всех международных платформах, в частности ОБСЕ и Советы Европы, для того, чтобы ситуация была урегулирована», - сказал он.

Глава МИД Турции обратился к жителям Крыма с призывом сделать так, чтобы «Крым был центром мира и взаимного спокойствия».

Он также отметил, что для Турции важно, чтобы крымские татары, которые живут в Крыму, жили «в мире в пределах территориальной целостности страны и во взаимопонимании с другими этническими группами, живущими на полуострове».

Он также считает, что все вопросы, которые касаются Крыма, должны решаться мирным путем в рамках территориальной целостности Украины.

«Крым не должен быть центром военного напряжения, он должен быть центром туризма, процветания и сотрудничества», - сказал Давудоглы.

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Он также отметил, что стабильность в Украине является важной как для Черноморского региона, так и всей Евразии.

В свою очередь Дещица отметил, что ситуация в Крыму является нестабильной и продолжает обостряться.

«Мы убеждены, и я услышал это от министра, что необходимо решить вопрос мирным путем», - сказал Дещица.

Он также отметил, что в Украине приветствуют любые инициативы на международном уровне, которые могли бы способствовать деэскалации ситуации как в Крыму, так и в регионе в целом.