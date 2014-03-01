Турчинов надеется, что ситуация в Крыму в ближайшее время будет нормализована
00:45, 01 марта 2014Политика
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Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов надеется, что ситуация в Крыму в ближайшее время будет нормализована.
Турчинов надеется, что ситуацию в Крыму в ближайшее время будет нормализована
Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде Украины.
Он отметил, что «весь цивилизованный мир поддерживает Украину».
Турчинов убежден в том, что «Украина сохранит свою территорию», защитит независимость и «любые попытки вторжения будут иметь очень серьезные последствия».
Обращаясь к украинским военнослужащим в Крыму, Турчинов отметил, что поддерживает их и благодарит за достойное выполнение ими своего воинского долга.
Он успокаивает гражданское населения, которое по его мнению, «не поддерживает сепаратистские лозунги провокаторов и завербованных агентов».
Турчинов надеется, что «ситуация на полуострове в ближайшее время будет нормализована».
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