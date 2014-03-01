Турчинов надеется, что ситуация в Крыму в ближайшее время будет нормализована

00:45, 01 марта 2014
Политика
1 0

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов надеется, что ситуация в Крыму в ближайшее время будет нормализована.

пп

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде Украины.

Он отметил, что «весь цивилизованный мир поддерживает Украину».

Турчинов убежден в том, что «Украина сохранит свою территорию», защитит независимость и «любые попытки вторжения будут иметь очень серьезные последствия».

Обращаясь к украинским военнослужащим в Крыму, Турчинов отметил, что поддерживает их и благодарит за достойное выполнение ими своего воинского долга.

Он успокаивает гражданское населения, которое по его мнению, «не поддерживает сепаратистские лозунги провокаторов и завербованных агентов».

Турчинов надеется, что «ситуация на полуострове в ближайшее время будет нормализована».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter