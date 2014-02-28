МИД Украины выразил протест в связи с действиями российской стороны в Крыму

Как сообщает департамент информационной политики МИД Украины, отдельно было отмечено, что Украина не обращалась к России с какими-либо предложениями или просьбами относительно применения военных формирований Черноморского флота Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Украины, для обеспечения общественного порядка, введение любых антитеррористических или других силовых мер, говорится в ноте МИД.

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«МИД Украины подтвердил свои требования относительно безотлагательного возвращения военнослужащих, боевой и военной техники Черноморского флота Российской Федерации с мест их дислокации», - указано в документе.