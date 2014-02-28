МИД Украины выразил протест в связи с действиями российской стороны в Крыму
28 февраля 2014 г. российской стороне передана нота Министерства иностранных дел Украины, в которой выражается протест в связи с нарушением воздушного пространства Украины и несоблюдением Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года.
Как сообщает департамент информационной политики МИД Украины, отдельно было отмечено, что Украина не обращалась к России с какими-либо предложениями или просьбами относительно применения военных формирований Черноморского флота Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Украины, для обеспечения общественного порядка, введение любых антитеррористических или других силовых мер, говорится в ноте МИД.
Читайте такжеООН готова поддержать Украину в разрешении конфликта в Крыму - «Батькивщина»
«МИД Украины подтвердил свои требования относительно безотлагательного возвращения военнослужащих, боевой и военной техники Черноморского флота Российской Федерации с мест их дислокации», - указано в документе.