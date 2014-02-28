Швейцария и Австрия заблокируют счета Януковича и других бывших украинских чиновников

Федеральный совет Швейцарии обнародовали списки бывших украинских чиновников, чьи счета будут заблокированы. Так же поступит и Австрия, австрийское издание Die Presse.

В частности, в списки обеих стран попали следующие бывшие украинские должностные лица: Виктор Янукович, Александр Янукович, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Михаил Добкин, Геннадий Кернес, Александр Клименко, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка и Елена Лукаш.

Кроме того, Швейцария включила в список Раису Богатыреву, Юрия Иванющенко, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Юрия Колобова, Владимира Козака, Николая Присяжнюка и Александра Ефремова.

В тоже время, Австрия добавила в свой список Валерия Коряка (бывший руководитель киевской милиции), Александра Попова, Станислава Шуляка, Владимира Сивковича, Александра Якименко и Юрия Иванющенко.