Начальник ГАИ призывает личный состав строго соблюдать законы и дисциплину

Об этом говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба ДГАИ.

"Сегодня в Украине сложилась непростая ситуация с обеспечением правопорядка. Я понимаю, как сложно сегодня работать... Однако хотел бы отметить – когда вы принимали решение служить в рядах органов внутренних дел Украины, вы хорошо понимали, что легко не будет. Поэтому предупреждаю каждого: за несоблюдение законности, нарушение транспортной дисциплины, бестактное и дерзкое отношение к гражданам в отношении работников будут приниматься жесткие и принципиальные решения", - заявил Сиренко.

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Он заметил, что доверие населения к работникам милиции утрачено полностью, и на то, чтобы его возобновить, понадобится достаточно много времени.

"Но мы должны сделать все, чтобы вернуть уважение людей. Достичь этого мы сможем только качественным и профессиональным выполнением своих служебных обязанностей. В свою очередь, обещаю вам: я, как руководитель Госавтоинспекции, буду отстаивать и защищать каждого работника, который готов честно и преданно служить народу Украины", - подчеркнул начальник ДГАИ.