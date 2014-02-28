Янукович: Потрясения и жертвы - результат безотвественной политики Запада

Минувшие потрясения и жертвы - это последствия политического кризиса, результат безотвественной политики Запада, который потворствовал Майдану. Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

"Но Украина - сильная страна и мы обязательно выберемся", - заявил Янукович.

По его мнению, нужно организовать немедленную сдачу оружия в органы внутренних дел, разблокировку всех улиц и площадей. Вооруженные люди должны уйти с улицы. Должна быть обеспечена нормальная жизнь граждан Украины.

Также он считает, что очень важно провести бесприсстрастное раследование преступлений.

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"Должны учитываться интересы всех регионов Украины. Нам сложно будет выходить из этого кризиса, в который попала страна", - подчеркнул Янукович.

Также он предложил провести общенациональный референдум. Вопросы, которые на него должны быть вынесены, нужно сформировать в ближайшем времени с участием представителей гражданского общества. Они должны касаться актуальных проблем развития страны, конституции и государственного строя.

Как сообщал УНИАН, ранее Янукович сообщил, что собирается продолжить борьбу за будущее Украины.

"Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой для своих близких", - заявил Янукович.