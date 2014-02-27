Герман считает "фейком" заявление Януковича, в котором он называет себя действующим президентом
Анна Герман призывает Януковича не быть зарубежной марионеткой и не расшатывать ситуацию в Украине.
Бывший советник Виктора Януковича Анна Герман отмечает, что его заявление о том, что он остается действующим президентом и просит помощи России, вряд ли является настоящей. Об этом сообщает Радио Свобода.
«Заявление, вероятнее всего, является фейком. Что же до нестабильности в Крыму, то это ошибка новой власти. Они вовремя взялись за языковой закон и повторили ошибку нашу, предыдущей власти. Я не верю, что Янукович пойдет на дальнейшую дестабилизацию и раскол Украины», - сказала Герман.
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Она призвала Януковича, если он ее слышит, не быть марионеткой России или других государств и не расшатывать ситуацию в Украине.
Как ранее сообщал УНИАН, сегодня российские СМИ распространили заявление от имени Януковича, в котором он назвал себя законным президентом Украины и попросил власти России обеспечить ему защиту.