Янукович попросил защиты у России. Он и дальше считает себя президентом

Виктор Янукович выступил с заявлением, в котором сообщил, что по-прежнему считает себя главой Украины, и попросил Россию обеспечить его безопасность от действий «экстремистов», захвативших власть в стране.

По его словам, принятые Верховной Радой решения нелегитимны, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Янукович отметил, что ему и его соратникам угрожали расправой. Он призвал вернуть ситуацию в Украине в правовое русло и добавил, что считает себя законным главой государства. «Убежден, что в этих условиях все принимаемые решения уже в скором времени докажут свою неэффективность и не будут выполнены», — заявил Янукович.

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Отстраненный от власти президент заметил, что жители юго-востока Украины и Крыма также не воспринимают «безвластие и фактический беспредел в стране».