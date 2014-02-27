Под коалиционным соглашением собрано не менее 248 подписей - Кириленко

Об этом сообщил народный депутат Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.

«Только что подписал коалиционное соглашение: 248-м. Не все разделяю, но надо двигаться - ситуация очень напряженная», - написал депутат.

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Как известно, согласно Конституции 2004 года, для формирования правительства должна быть создана парламентская коалиция, которая предлагает Президенту внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра.