Под коалиционным соглашением собрано не менее 248 подписей - Кириленко
13:43, 27 февраля 2014Политика
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Под коалиционным соглашением собрано, как минимум, 248 подписей народных депутатов.
Вячеслав Кириленко заявил об успехах в формировании коалиции
Об этом сообщил народный депутат Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.
«Только что подписал коалиционное соглашение: 248-м. Не все разделяю, но надо двигаться - ситуация очень напряженная», - написал депутат.
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Как известно, согласно Конституции 2004 года, для формирования правительства должна быть создана парламентская коалиция, которая предлагает Президенту внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра.
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