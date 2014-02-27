Генсек НАТО призывает РФ воздержаться от действий, которые могут обострить ситуацию в Крыму
12:00, 27 февраля 2014Политика
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Об этом генсек НАТО сообщил в своем микроблоге Twitter.
Расмуссен обеспокоен событиями в Крыму / REUTERS
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает Россию воздержаться от действий, которые могут перерасти в напряженность в Крыму
Об этом генсек НАТО сообщил в своем микроблоге Twitter.
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"Я обеспокоен событиями в Крыму. Я призываю Россию не предпринимать никаких действий, которые могут перерасти в напряженность, или создать недоразумение", - написал он.
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