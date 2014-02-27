Глава МИД Польши счел ошибкой отмену закона о языках в Украине

"Украинский парламент сделал, как я считаю, ошибку несколько дней назад, отменив закон о региональных языках. Украинский парламент должен подавать четкие сигналы этническим меньшинствам о том, что им рады, что они будут частью новой Украины", — заявил Сикорский в интервью CNN.

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Кроме того, он отметил, что Украина является членом Совета Европы и должна выполнять принятые в Совете нормы о защите меньшинств, пишет РИА Новости.

В минувшее воскресенье Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики. Инициированный Партией регионов закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность представителей нацменьшинств превышает 10%.