В Луцке появилась площадь Героев Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Площадь будет носить новое название с 1 марта 2014 года.

Кроме того, совет рекомендовал исполнительному комитету переименовать остановку общественного транспорта возле площади в остановку «Героев Майдана».

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В городе на Мемориале Славы также планируют в течение 2014 года установить памятный знак в честь погибших участников акций протеста и обустроить на одной из улиц часовню в честь Героев Майдана и Небесной сотни.