В Луцке появилась площадь Героев Майдана
12:50, 26 февраля 2014Политика
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Городской совет Луцка назвал площадь возле местного РАГСа в честь Героев Майдана.
Площадь возле Загса получила название "Героев Майдана" / volynnews.com
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Площадь будет носить новое название с 1 марта 2014 года.
Кроме того, совет рекомендовал исполнительному комитету переименовать остановку общественного транспорта возле площади в остановку «Героев Майдана».
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В городе на Мемориале Славы также планируют в течение 2014 года установить памятный знак в честь погибших участников акций протеста и обустроить на одной из улиц часовню в честь Героев Майдана и Небесной сотни.
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