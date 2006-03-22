Литвин готов поздравить Лукашенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что Украина должна признать выбор белорусского народа и не втягиваться в действия, которые могут привести к мировой изоляции Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед жителями нескольких районов Житомирской области в Чуднове, В.ЛИТВИН выразил мнение, что если бы в результате президентских выборов в Беларуси 19 марта Александра ЛУКАШЕНКО поддержало бы немногим более 50% избирателей, тогда можно было бы вести дискуссию. По словам В.ЛИТВИНА, «если бы расклад было 53% на 47%, очевидно, были бы основания для разговоров, а когда 82%, ну пусть 20% отбросить, пусть 30% отбросить, но результат есть».

Он также отметил, что Украина должна воздержаться от каких-либо действий, которые могли бы привести к изоляции Беларуси. По мнению В.ЛИТВИНА, это будет не изоляция белорусской власти, а изоляция белорусского народа. «Я за то, чтобы втягивать белорусов как наших соседей в процессы. Я категорически против того, чтобы мы других учили демократии, особенно с учетом того, что у нас дома есть что делать», - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным ЦИК Беларуси, победу на выборах 19 марта одержал действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО, набравший свыше 82% голосов избирателей.