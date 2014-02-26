Турчинов уволил Клюева и Портнова из Администрации Президента

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Турчинов подписал указы № 141/2014, №143/2014 об увольнение с занимаемых должностей Клюева и Портнова. Кроме того, были освобождены от должностей заместителя главы АП Юрий Чмырь (указ № 145/2014) и Сергей Ларин (№ 144/2014).

24 января 2014 года экс-президент Виктор Янукович назначил Клюев Главой Администрации Президента Украины, а Портнова - первым заместителем.