Турчинов уволил Клюева и Портнова из Администрации Президента
10:36, 26 февраля 2014Политика
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Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уволил Андрея Клюева с должности главы Администрации Президента Украины и Андрея Портнова с должности первого заместителя главы АП.
Турчинов уволил Клюева и Портнова из Администрации Президента
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Турчинов подписал указы № 141/2014, №143/2014 об увольнение с занимаемых должностей Клюева и Портнова. Кроме того, были освобождены от должностей заместителя главы АП Юрий Чмырь (указ № 145/2014) и Сергей Ларин (№ 144/2014).
24 января 2014 года экс-президент Виктор Янукович назначил Клюев Главой Администрации Президента Украины, а Портнова - первым заместителем.
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