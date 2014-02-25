Священники разных конфессий освятили помещение ВР

Сегодня священники разных конфессий принесли к зданию Верховной Рады Украины Поклонный крест, который в 2004 году освятил Папа Иоанн Павел II для особой миссии - нести мир миру. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

С тех пор святыня посетила уже 34 столицы мира и горячие точки для несения послания мира и милосердия.

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С этим крестом отправлен молебен, после чего состоялось освящение здания Верховной Рады Украины. Самооборона, которая охраняет дом ВР, впустила представителей разных конфессий для освящения здания парламента, чтобы здесь, по словам священников, принимались правильные и справедливые, судьбоносные решения, чтобы в этих стенах депутаты работали по-новому.