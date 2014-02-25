В Раде хотят провести досрочные выборы Рады осенью 2014 года

Об этом говорится в обращении народного депутата Игоря Палицы, сообщают "Волынские новости".

«Мы получили возможность на полную перезагрузку власти. Мы не можем упустить свой шанс, добытый кровью Майдана», - говорится в обращении депутата.

«Сегодняшние события в правительстве и парламенте побуждают меня к острых оценкам и решительным заявлениям. К власти рвутся политики, которые не понимают, что власть - это не привилегия, а двойная ответственность. Распределение портфелей, грязные политические игры, старые коррупционные схемы - так отвечают депутаты на кровь Майдана», - отмечает нардеп.

«Нельзя допустить, чтобы в Верховной Раде остались те же люди, которые вчера служили режиму Януковича. И.о. премьера Арбузов из близкого окружения Президента цинично просит использовать его богатый опыт в новом коалиционном Кабинете Министров. Никаких договоренностей с бывшими ставленниками Януковича не может быть. Недаром сегодня, уже будучи у власти, ни один из оппозиционных депутатов не вспоминает Арбузова, хотя именно этот человек на посту вице-премьера отвечал за контакты с оппозицией», - считает Палица.

«Нынешний парламент не оправдал народного доверия. Считаю необходимым проведение выборов в парламент и после президентских выборов. Они должны состояться осенью 2014 года для того, чтобы всенародно избранный Президент мог гарантировать прозрачность и честность выборов», - говорится в обращении.

«Мы должны дать немного времени, чтобы Верховная Рада приняла ряд законов, а правительство - наладил тесное сотрудничество с европейскими финансовыми учреждениями. Но решение о досрочных выборах в парламент нужно принять немедленно. Потому что затягивание перейдет в популизм», - подчеркнул Палица.