Из Киева убежали 35 вооруженных "беркутовцев" - Аваков

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, силовики испугались начала следствия и поиска тех, кто отдавал и выполнял преступные приказы во время противостояния с народом, передает ТСН.

Как сообщает издание, вопросы относительно инцидента Авакова заметно раздражали.

Читайте такжеЛьвовские беркутовцы на коленях попросили прощения"Я предоставлю, я предоставлю соответствующую информацию. Когда сочту возможным. Я вам сказал - у нас есть сложности в подразделениях "Беркута", который остался без руководства, когда руководство их убежало. Сегодняшняя проверка показала, что 35 человек не находятся в распоряжении части. Это та проблема, которую мы собираемся решить сегодня-завтра", - заявил Аваков.