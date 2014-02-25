Пшонка причастен к "газовой" схеме Курченко - СМИ

Об этом сообщил Мустафа Найем, пишут "Наши деньги".

"По согласованию с Вами, начиная с 2011 года совместно с Курченко С.В. нами поддерживалась программа "Сжиженный газ". С октября 2012 года и по апрель 2013 года включительно, образовалась задолженность в размере 95 млн гривен (подробный отчет в приложении). Курченко отказывается погасить задолженность ссылаясь на Ваши указания. На данный момент программа остановлена", - говорится в записке.

Никаких данных об авторе и адресате записки на документе нет, пишет издание.

Вместе с тем Найем пишет, что это свидетельствует о том, что "программу Сергея Курченко "Сжиженный газ" поддерживали по согласию с Генпрокурором.

Напомним, компании группы "ВЕТЕК", президентом которой является Сергей Курченко, выкупали практически весь объем сжиженного газа на аукционах госкомпании "Укргаздобыча" несколько лет подряд.

Газ покупали по льготным ценам как для населения, тогда как рыночная цена была в несколько раз выше.

В прошлом году прибыль фирм "ВЕТЕКу" на государственных аукционах по сжиженному газу составил 1,5 млрд гривен.